[Vidéo] Réforme des retraites. Dans l'agglo du Havre, les élèves de quatre lycées mobilisés

Au Havre, la jeunesse était dans la rue, jeudi 13 avril, à l'occasion du douzième jour de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Une mobilisation s'est mise en place devant quatre lycées de l'agglomération, dès les premières heures de la matinée : François-1er, Porte-Océane et Jules-Siegfried au Havre ainsi que Jean-Prévost à Montivilliers. Une opération coordonnée inédite depuis le début du mouvement. "Cela prend du temps à mettre en place, et puis, on passe le bac. Nos épreuves de spécialité sont terminées, il reste encore trois mois avant d'autres épreuves, donc on a le temps de se mobiliser", indique une élève de terminale du lycée Porte-Océane, pour tenter d'expliquer cette mobilisation tardive. Un autre jeune, élève de première au lycée François-1er, évoque quant à lui le risque de voir les absences liées aux grèves reportées sur la plateforme Parcoursup, qui détermine l'orientation post-bac.

"Les blocus, ça se voit"

Après des tentatives plus ou moins réussies de blocages ponctuels ces dernières semaines dans certains lycées, les jeunes ont cette fois reçu une aide logistique de travailleurs de l'UL d'Harfleur pour cette journée coordonnée. "Le fait que plusieurs lycées soient mobilisés donne l'impression d'être uni, qu'il y a plus d'impact. Cela donne du courage pour se faire entendre", estime une élève en première au lycée François-1er. "Certains critiquent, disent que ce n'est pas une façon de manifester. Mais justement, les blocus, cela se voit. Les gens se disent : 'oui, les jeunes se mobilisent'", renchérit une de ses camarades, dans le même cursus.

Les motifs de mécontentement sont nombreux : nouveau baccalauréat, sélection via Parcoursup, violences policières, usage de l'article 49.3 par le gouvernement… Et bien sûr la réforme des retraites. "Nous demandons une cotisation étudiante, peut-être pas à la hauteur des travailleurs, mais au moins que ceux qui font des études longues puissent cotiser pour éviter de partir trop tard à la retraite", détaille un élève du lycée Porte-Océane.

Pancartes et slogans au lycée François-1er.

La mobilisation s'est poursuivie par un défilé en direction de l'hôtel de ville, où un rassemblement de lycéens était annoncé à 15 heures.

