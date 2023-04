Cherbourg. J-100 avant le départ de la Rolex Fastnet Race : une vidéo dévoilée

Dans exactement 100 jours, des coups de canon du Royal Yacht Squadron donneront le départ de la 50e édition de la Rolex Fastnet Race, course à la voile organisée du samedi 22 au samedi 29 juillet. Mercredi 12 avril, une vidéo exceptionnelle pour le lancement du décompte a été dévoilée par les organisateurs de l'arrivée à Cherbourg avec la réalisation d'un dessin sur le sable.

Découverte des bateaux et rencontre avec les skippers

Cette course bisannuelle - qui revient tous les deux ans - s'élancera le samedi de Cowes, sur l'île de Wight au Royaume-Uni. L'association organisatrice de l'arrivée à Cherbourg propose aux participants de finaliser leurs inscriptions avant de traverser la Manche en direction de Cowes. Les concurrents devraient être présents la semaine avant le grand départ. Dès le jeudi 20 juillet, il sera possible de découvrir les bateaux, rencontrer les skippers, et profiter des animations et des concerts… Les premiers bateaux sont attendus dès le dimanche 23 juillet. Le village de course se trouvera sur la Plage Verte de Cherbourg.