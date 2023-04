Energie. La géothermie cherche à se faire connaître dans la Manche

Mieux faire connaître la géothermie, c'était l'objet d'une matinée de conférences au pôle Agglo de Saint-Lô, mardi 11 avril. C'est une manière de créer de la chaleur sans passer par le gaz ou l'électricité. C'est la chaleur de la terre qui permet de chauffer de l'eau. Ce moyen de produire de la chaleur, ou du froid aussi, est en développement dans la Manche.

Ludovic Turpin est le propriétaire du château de la Roque à Hébécrevon. Il a franchi le pas. "Quand nous avons acheté le château, on était à 20 000 € de fioul par an. J'ai dit ce n'est plus possible. On m'a préconisé de me renseigner sur la géothermie. Aujourd'hui, je suis très content au niveau économique. On a divisé la facture par quatre. Je suis sur une base de 5 000 € par an", s'enthousiasme-t-il. Il aura remboursé son investissement en 7 ans. La chaleur diffusée est aussi très agréable selon lui, ce qui compte dans son hôtel trois étoiles. Il a investi près de 84 000 € et reçu une aide de l'Ademe, de 24 000 €. Des aides existent pour passer à la géothermie, que ce soit pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités.

Un département avec du potentiel

Dans la Manche, il existe la possibilité de faire de la géothermie pour Nicolas Frechin du bureau d'études Antea group, un bureau de conseil dans l'environnement. "Il y a plutôt une bonne ressource", explique-t-il. Il détaille : "C'est un terrain qui est plutôt facile à forer, donc pas très cher, et qui thermiquement répond bien. C'est donc un terrain plutôt propice. En témoigne un nombre d'installations déjà présentes relativement élevées par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs sur le territoire normand." Il estime qu'il est important de bien calibrer les besoins pour mettre en face le bon matériel. Et pour Nicolas Frechin, si l'investissement de départ peut être conséquent, c'est plus stable dans le temps car sans l'évolution des prix du gaz ou de l'électricité.