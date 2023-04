Carentan. Problème technique à la piscine : l'Aquadick reste fermée

Il n'y aura pas de piscine pendant la première semaine des vacances à Carentan. Alors que la piscine est actuellement fermée pour les travaux annuels d'entretien et de vidange, un problème technique est survenu. "La réouverture initialement prévue samedi 15 avril à 14 heures est repoussée à une date ultérieure, non connue à ce jour", explique le centre aquatique.

L'équipe de l'Aquadick essaie de résoudre ce problème le plus vite possible. Il a tout de même des répercussions sur les activités. "Les séances d'activités encadrées (apprentissage enfants et aquabike) programmées lors de la première semaine des vacances scolaires sont donc annulées. Tous les espaces de l'Aquadick sont concernés par ce report d'ouverture", précise la piscine.

D'autres piscines du département vont, elles, ouvrir de nouvelles activités avec les vacances. A Granville, le centre aquatique de l'Hippocampe ouvre sa rivière extérieure le lundi 17 avril.