Près de Rouen. Il est condamné après des menaces de mort sur un professeur

Les faits remontent au 20 octobre 2022 et avaient choqué. Un homme de 53 ans avait menacé de mort le professeur de mathématiques de sa fille de 16 ans, au lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly.

L'enseignant a été profondément choqué par les menaces. Lors du procès, jeudi 16 mars, Saliha Blalouz, l'avocate du prévenu, avait mis en avant son traitement pour une sévère dépression, assurant que son client respectait les enseignants de l'Éducation nationale.

Une peine amende et des dommages et intérêts

Le délibéré est finalement tombé, lundi 3 avril. Le prévenu a été reconnu coupable et condamné à une peine de 500 euros d'amende, dont 250 avec sursis. "Je suis satisfaite de ce jugement, nous ne ferons pas appel", indique Saliha Blalouz. Par ailleurs, la constitution de partie civile a été jugée recevable et le prévenu devra verser 750 de dommages et intérêts à la victime.