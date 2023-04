Météo. Orages, pluie, vent : la Normandie placée en vigilance jaune

Revers météorologique après un week-end de Pâques ensoleillé : une vigilance jaune touche les départements normands mardi 11 et mercredi 12 avril, selon Météo France.

Pluie et vent mardi 11 avril

Dans la Manche, la vigilance jaune pluie-inondation est déclenchée à partir de 18 heures mardi, et la vigilance jaune vent dès 21 heures. Dans le Calvados, il faudra être attentif à partir de 21 heures, heure à laquelle le département passe en vigilance jaune vent, avec des rafales de vent du sud-ouest jusqu'à plus de 60 km/h vers 22 heures.

Orages et vent mercredi 12 avril

Les orages s'ajouteront aux vigilances vent et pluies dans la Manche et le Calvados dès la fin de matinée mercredi. Des orages surviendront également en Seine-Maritime, dans l'Eure et dans l'Orne en début d'après-midi, qui placeront ces trois départements en double vigilance jaune avec des vents de l'ouest particulièrement forts en début d'après-midi, avec des rafales à près de 90 km/h entre 15 et 17 heures.