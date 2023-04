Eure. Une sexagénaire retrouvée morte après l'incendie de sa maison

Vers 6 heures du matin, mardi 11 avril, un pavillon de la commune de Saint-André-de-L'Eure s'est embrasé. Son occupante, une femme âgée de 65 ans n'a pas survécu à l'incendie, "en dépit de l'intervention rapide des pompiers de l'Eure… Et des moyens importants déployés, 3 véhicules et 15 sapeurs pompiers", détaille la préfecture de l'Eure dans un communiqué. L'habitation a été entièrement ravagée et le corps de la victime a été découvert dans les décombres de la maison incendiée d'après le procureur de la République d'Évreux, qui a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, confiée à la brigade de recherches de gendarmerie d'Évreux. Toujours selon le procureur, la sexagénaire "vivait de façon très recluse, coupée de sa famille, et souffrait semble-t-il de troubles psychiatriques".

Deux pistes privilégiées

Concernant l'origine de l'incendie, deux hypothèses sont à l'étude à ce stade : celle de l'accident ou celle d'un acte volontaire de la part de l'occupante de la maison. Pour l'heure, "aucun élément ne permet… de suspecter l'intervention d'un tiers", précise le communiqué du procureur de la République d'Évreux. Une autopsie de la victime doit avoir lieu "dès que possible, à l'IML (Institut médico-légal) de Rouen", tandis qu'un expert en incendie a été mandaté pour venir sur place, jeudi 13 avril.

Selon la préfecture de l'Eure, les feux d'habitation sont "en forte progression" dans le département : Les sapeurs-pompiers en ont éteint 138 en 2022, contre 124 en 2021 et 100 en 2020. Cinq personnes sont mortes dans des feux d'habitation dans l'Eure en 2022.