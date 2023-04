Manche. Limité à 100 km/h, le jeune homme en permis probatoire flashé à 167 km/h

Un jeune conducteur, titulaire d'un permis de conduire depuis seulement cinq mois, s'est fait contrôler par le Peloton motorisé (PMO) de Valognes, samedi 8 avril, sur la RN 13, à 167 km/h pour les 100 auxquels il était autorisé. "Un excès de vitesse de plus de 50 km/h entraîne automatiquement un retrait de six points", confie la gendarmerie de la Manche.

Et comme il n'avait que six points pour commencer, retour à la case départ : il perd tout. Les militaires "encouragent" les jeunes conducteurs et les moins jeunes à respecter scrupuleusement le Code de la route et à surtout ne pas se mettre dans le rouge. "Les bonnes habitudes se prennent dès le début", concluent les gendarmes.