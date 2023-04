[Photos] Le Havre. Plusieurs bateaux prennent feu sur le port de plaisance

Un important incendie s'est déclaré, samedi 8 avril, vers 15 heures, au niveau du port de plaisance du Havre. Localisé sur une première embarcation de 8 mètres de long, le feu s'est ensuite propagé sur plusieurs navires au niveau des pontons I et J. D'après nos informations, au moins cinq bateaux ont été touchés, l'un d'eux a même coulé.

Un très gros incendie en cours sur le port de plaisance du #Havre. Peu d'informations pour le moment. Il est conseillé si vous êtes automobiliste ou piéton d'éviter le boulevard Clemenceau. #lehavre @Sdis76 pic.twitter.com/nswz067w93 — Tendance Ouest (@tendanceouest) April 8, 2023

Les pompiers, venus en nombre, ont procédé à la dispersion des navires en proie aux flammes pour éviter que l'incendie ne se propage à plus de bateaux. D'importants moyens ont été mis en place pour circonscrire le feu. Soixante pompiers et 30 engins ont été dépêchés sur les lieux, dont les secours aquatiques et le groupe d'exploitation longue durée, accompagnés des gendarmes maritimes épaulés par un bateau de Greenpeace, présent sur place, qui a aidé également à l'extinction du feu "dès les premières minutes".

L'extinction du feu se poursuit. Les pompiers demandent aux usagers d'éviter le secteur.

Dans l'incendie, quelques personnes, au moins trois d'après les pompiers, ont été incommodées par les fumées. Un point de regroupement a été mis en place au niveau de la station de la SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, pour prendre en charge les victimes, considérées comme blessés légers. L'opération des pompiers se poursuit. Il est conseillé d'éviter le secteur.