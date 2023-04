[Photos]. Retour en images sur la mobilisation contre les retraites au Mont Saint-Michel

L'image est assez rare : une manifestation intersyndicale au Mont Saint-Michel. Elle a eu lieu vendredi 7 avril. Toute la matinée, les ronds-points d'accès au site ont été bloqués par les manifestants. Ils ont finalement levé les blocages à 12 h 30, ayant eu la permission du préfet de faire des prises de parole sur le barrage sur le Couesnon, avec le Mont en fond. Environ 500 personnes sont venues selon la CGT.

Les manifestants ont commencé par bloquer les deux principaux ronds-points d'accès au Mont.

L'objectif de l'intersyndicale était de frapper un coup symbolique, le Mont Saint-Michel étant connu dans le monde entier. Il y avait aussi à l'esprit de montrer la mobilisation aux touristes étrangers. Le rassemblement s'est terminé à 14 heures et tout s'est passé dans le calme.

Les manifestants arrivent au barrage. pic.twitter.com/9vIQ5A1snQ — Tendance Ouest 50 (@tendanceouest50) April 7, 2023

Au départ un peu tendues, les relations avec les forces de l'ordre se sont vite apaisées.

En milieu de journée, les manifestants ont eu l'autorisation du préfet de se rendre sur le barrage sur le Couesnon.

• Lire aussi. [Photos + vidéo] Réforme des retraites. Des manifestants normands et bretons filtrent les accès au Mont Saint-Michel

[photo]

Le lieu est symbolique pour l'intersyndicale, mais sert aussi à montrer la mobilisation aux touristes étrangers.

Parmi les touristes bloqués, certains comprenaient la mobilisation, d'autres étaient plus mécontents. Un bon nombre de visiteurs, et notamment les passagers de cars de touristes, ont terminé la route à pied entre les ronds-points et le rocher.

Un manifestant CGT avec le Mont en fond. Si le mot d'ordre était contre la réforme des retraites, les participants ont partagé d'autres préoccupations, comme l'inflation.

Une image rare : voir des fumigènes devant le Mont Saint-Michel.