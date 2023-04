[PHOTOS] Calvados. Le printemps arrive, les zoos de Cerza et Jurques sortent de leur hibernation

Vous pensez que tout est calme et paisible dans un zoo lorsqu'il est fermé ? Ce n'est vrai qu'en partie ! "La fermeture au public ne change pas grand-chose dans notre organisation, il faut s'occuper des animaux", assure Thierry Jardin, fondateur du zoo de Cerza. Alors, soigneurs et vétérinaires sont sur le pont pour que personne ne manque de rien. "Avec la froideur de l'hiver, les animaux dépensent plus d'énergie, et doivent ainsi plus manger", souligne Guillaume Ourry, directeur du zoo de Jurques. Pour ceux qui craignent les basses températures, ils disposent de petites maisons chauffées, pouvant ainsi aller à l'extérieur ou rester tranquillement au chaud à leur guise. D'autres demandent moins de travail, comme les chiens de prairies "qui s'enterrent tout l'hiver", à Jurques. "Les ours polaires, eux, ça ne les dérange pas !", s'amuse Thierry Jardin. "On peut combattre le froid avec du chauffage. C'est surtout pour les animaux qui ne supportent pas la chaleur en été que c'est le plus dur", témoigne son homologue de Jurques, qui garantit que, contre toute attente, les félins ne sont pas si fragiles.

Oursons, bassin

et signalétique

Et pendant tout ce temps, les nouveau-nés peuvent grandir paisiblement, avant de rencontrer des milliers de visages. "Nous avons trois petits léopards du Sri Lanka, ça joue énormément, c'est comme des grands chats", s'émerveille Thierry Jardin. Autres nouveaux venus, deux bébés ours à lunettes. "Des petites boules qui jouent énormément. Dans quelques jours, ils pourront découvrir leur enclos extérieur. Ce sont des oursons qui grimpent aux arbres, c'est sensationnel pour les visiteurs", poursuit le directeur de Cerza. Ils devront bientôt cohabiter avec des chiens des buissons, une espèce sud-américaine qui va débarquer dans le parc.

Qui dit zoo fermé, dit occasion de faire des travaux. À Cerza, c'était l'année des ours, puisque les enclos de plusieurs espèces ont été retravaillés, ainsi que les points de vue pour les visiteurs, avec des passerelles. À Jurques, le coin australien, avec notamment kangourous et wallabies, a été modifié, permettant d'être au plus près des animaux. Les manchots de Humboldt jouiront, eux, tout prochainement, d'un nouveau bassin. "On a également retravaillé la signalétique et plein de choses qui ne se voient pas", poursuit Guillaume Ourry. Avec un conseil de professionnel, "pour apprécier au mieux les animaux, il faut venir au moment de la réouverture. Ils sont toujours intrigués de revoir des visiteurs, alors qu'en août, ils sont lassés !".