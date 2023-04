Basse-Normandie. Courses hippiques : à quoi faut-il s'attendre ce week-end de Pâques ?

Le week-end de Pâques s'annonce hippique dans la Manche, l'Orne et le Calvados. La Fédération régionale de Basse-Normandie propose différentes courses de chevaux. D'abord, dimanche 9 avril, dès 13 h 15, les parieurs sont attendus à Vire avec neuf épreuves au programme composé de trot attelé ou de trot monté.

Courses et chasse aux œufs à Pâques

Lundi 10 avril, trois nouvelles réunions sont prévues à l'agenda : La Glacerie (Cherbourg) et Villedieu-les-Poêles dans la Manche, et Rânes dans l'Orne. À Cherbourg, l'hippodrome ouvrira ses portes dès 11 h 30, huit courses de trot attelé attendent les joueurs. Par ailleurs, 800 œufs de Pâques en chocolat seront à cueillir lors de la course aux œufs des enfants vers 15 heures. Les enfants pourront jouer dans l'aire de jeux extérieure, dans les trois espaces de jeux et lecture intérieurs, et profiter gratuitement des promenades à poneys.

Enfin, à Villedieu-les-Poêles, les opérations débutent à 13 h 30 avec huit courses au menu, de trot attelé ou de trot monté. Une chasse aux œufs sera également organisée pour les enfants. Une structure gonflable sera aussi présente. Enfin, à Rânes, c'est l'ouverture de la saison avec neuf courses de trot attelé.