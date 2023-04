Près de Rouen. Ivre et renvoyé du bar, il s'en prend à la mauvaise vitrine

Il avait consommé, semble-t-il, plusieurs verres de trop.

Un homme de 56 ans a été interpellé, jeudi 6 avril vers 20 h 30, après avoir dégradé la vitrine d'un restaurant de Maromme avec une barre de fer. Quelques instants plus tôt, il avait eu des mots avec le gérant du bar voisin, qui l'avait renvoyé de son établissement, refusant de le servir étant donné son état d'ivresse manifeste.

L'individu agressif interpellé

L'homme aurait alors voulu dégrader la vitrine de ce bar avec sa barre de fer, mais son alcoolisation avancée aurait provoqué la confusion avec le restaurant voisin, indique la police. Les gérants des deux établissements ont prévenu les forces de l'ordre qui ont pu interpeller l'individu agressif.

Il a refusé de se soumettre au contrôle d'alcoolémie et a été placé en dégrisement puis en garde à vue pour dégradation et ivresse publique et manifeste.