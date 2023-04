Caen. Imaginer et se projeter vers l'avenir avec le Turfu festival

Cette année, le Turfu festival souffle sa septième bougie. À cette occasion, celui qui prône la recherche participative invite ses publics à imaginer, tester, fabriquer et débattre le monde de demain, pendant cinq jours. Du mardi 11 au samedi 15 avril, le Dôme de Caen accueille une variété d'ateliers, de rencontres et d'expérimentations combinant les domaines de la science, de l'art et de l'innovation. Cette année, l'équipe met un point d'honneur au fait de comprendre les méthodes pour trouver des antibiotiques contre les futures pandémies ou encore imaginer les orientations technologiques du monde agricole.

Entre culture, sciences et société

Vendredi 14 avril, de 18 heures à 19 h 30, l'humoriste Kyan Khojandi et l'animateur télévision Raphaël Yem questionneront la pop culture, la culture numérique et les nouvelles interactions dans le spectacle vivant. Pour la suite de la soirée, de 18 à 21 heures, le Turfu festival s'est lancé un défi de taille : imaginer, avec le public et à travers des contes, la Presqu'île de Caen en 2050. À quoi voulons-nous qu'elle ressemble ? Quel paysage, quel mode de vie ? Samedi 15 avril, de 18 à 20 heures, le Turfu festival convie notamment Arte pour échanger autour du festival international des idées de demain : "Et maintenant ?". Cette rencontre participative sera animée par la journaliste Nadia Daam. Le public aura le privilège d'être parmi les premiers à découvrir le nouveau questionnaire - un élément phare du festival -, de se l'approprier et d'y répondre en direct.

Des ateliers en famille

Samedi, de nombreux ateliers, accessibles à toute la famille, sont programmés. De 14 à 18 heures, le public est convié à tester et imaginer les usages d'un bac à sable en réalité augmentée. À la même heure, les visiteurs pourront découvrir, décrire, enrichir les "boucles sonores", des machines à bruits. Le Turfu festival permet par exemple de se lancer dans la fabrication de matériaux en plastique recyclé puis d'imaginer des objets, mais aussi d'identifier les plantes sauvages de sa rue.

Pratique. Turfu festival, du mardi 11 au samedi 15 avril, au Dôme de Caen. Programmation complète : turfu-festival.fr.