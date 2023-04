Lisieux. La mort de Lydia fait polémique : l'équipe de l'Ehpad, meurtrie et en colère

Ils sont autour de la table d'une petite salle de réunion : soignants, infirmiers, médecin, aides-soignantes, rassemblés aux côtés de leur directeur, Bertrand Sturione. Le patron de l'Ehpad de Lisieux, le Centre Jean Devaux - les Balcons du pays d'Auge - posé au pied de la basilique où vivent 215 personnes âgées qu'encadre un personnel équivalent à 180 temps plein, dont deux médecins à demeure, a souhaité les réunir pour qu'ils nous disent ce qu'ils ont sur le cœur et répondent avec leurs mots à l'article que nous avons été les premiers à consacrer à l'histoire émouvante de Lydia Méreu, l'une des résidentes de l'établissement décédée le 4 février dernier, dans de tragiques circonstances (voir notre article du 8 mars 2023).

Les réseaux sociaux s'enflamment

Handicapée mentale depuis sa naissance, placée en Unité de soins adaptés de l'Ehpad peu de temps après son arrivée dans l'établissement en 2019, elle s'est étouffée en avalant une madeleine. Lydia a fait une fausse route. Sa mort tragique a suscité une profonde émotion, tant dans l'établissement auprès des soignants et résidents qu'autour.

Les réseaux sociaux s'en sont mêlés "avec des conséquences inimaginables et néfastes", et le décès brutal de Lydia a pris une tournure polémique alimentée par les interrogations de sa propre famille. Son frère Pascal nous l'avait confié quelques jours après la disparition de sa sœur : il regrettait, disait-il, le manque d'humanité de la direction de l'établissement qui, affirmait-il alors, ne l'avait pas informé du décès de Lydia et ne s'était pas déplacée à son inhumation, "sans même un mot de condoléances". Il pointait aussi du doigt un manque, selon lui, de surveillance dont aurait dû bénéficier sa sœur compte tenu de son état physique et psychologique. Cette femme de 62 ans, avec un âge mental de huit ans, souffrait de graves troubles du comportement et était capable d'avaler tout et n'importe quoi. "Y compris un jour des dominos !"

"On nous traite d'assassins !"

La famille de Lydia a fait appel à un avocat. Me Ohayon, du barreau de Caen, a écrit à la direction de l'Ehpad la semaine dernière, demandant à obtenir notamment "le rapport complet des circonstances précises du décès et les conditions d'exercice de la tutelle". Bertrand Sturione dit songer de son côté à engager une procédure pour ce qu'il considère comme des "propos calomnieux" de la famille de Lydia à l'égard de l'établissement. Toute son équipe est en colère, vit mal la situation qu'elle considère comme parfaitement injuste. "Tout a été fait dans les règles de l'art pour encadrer et accompagner Lydia, compte tenu de ses troubles. Or, aujourd'hui, on nous traite ni plus ni moins d'assassins." Les accusations portées contre l'établissement meurtrissent tous les soignants. "Nous sommes victimes de ce que j'appellerais un Ehpad-bashing", dénonce Bertrand Sturione.

Manque d'humanité ? "C'est tout le contraire." Un soignant nous précise que c'est d'ailleurs un représentant de l'Ehpad qui a appelé le frère de Lydia pour le mettre en relation avec l'équipe d'intervention venue au secours de sa sœur. L'établissement a aussi proposé de mettre en place une cagnotte pour financer une gerbe de fleurs aux obsèques. "La famille nous a répondu que seule la cagnotte l'intéressait, pas les fleurs !" Manque de surveillance ? Trois soignantes, Mélanie, Émilie et Chloé, étaient près de Lydia quand l'accident est survenu. "Nous avons tout fait pour la sauver. Plusieurs fois, par le passé, nous avions été confrontées à pareille situation et, à chaque fois, nous avions pu la tirer d'affaire. Pas cette fois malheureusement." L'équipe ne mâche pas ses mots, ulcérée qu'on puisse ainsi l'accuser. "Qui sont les maltraitants dans cette histoire ? Nous qui étions en permanence aux côtés de Lydia ou sa famille qu'on ne voyait pas et qui ne nous sollicitait presque jamais ? Souvent, Lydia pleurait de ne pas la voir. Nous étions aussi là pour la consoler."