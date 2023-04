Gagnez vos places pour les matchs de football du SM Caen. Tendance Ouest et vos magasins Intersport du Calvados et de la Manche vous invitent aux matchs Caen - Paris FC samedi 15 avril à 19 heures et le match Caen - Nîmes Olympiques le 13 mai à 19 heures.

Pour vous inscrire, envoyez CAEN par SMS au 7 11 12 (2x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirages au sort tous les jours !