Sécurité routière. Le velolaser, ce radar invisible qui pourrait débarquer sur les routes

C'est un radar dernière génération : le velolaser, 50 centimètres, 2 kg et une maniabilité jamais vue jusque-là. Ce dispositif tout juste installé en Espagne pourrait franchir les frontières françaises et séduire les forces de l'ordre par son déploiement rapide, au sol, sur un trépied ou derrière un panneau, et son invisibilité. Il peut même être installé sur la carrosserie d'un véhicule de patrouille.

Un radar qui peut être posé "en moins d'une minute"

Ce velolaser est "extrêmement mobile, fonctionne sans fil, avec une autonomie de 8 heures et peut être placé à tout instant, en moins d'une minute, et sur tous types de voies de circulation", décrit Le Figaro.

La Direction générale du trafic, la police espagnole, utilise ce dispositif mobile depuis plusieurs années, sans signaler sa présence aux usagers, si l'on en croit le média espagnol Mundo Deportivo.

En France, en plus des radars fixes, la police met en place des véhicules banalisés dotés de radars embarqués et des radars mobiles placés sur trépied ou dans le coffre d'une voiture : s'ils étaient utilisés, ces radars velolasers pourraient, à terme, les supplanter.