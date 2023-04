Bonne table près de Caen. Le Patio, une cantine rapide et accessible

Il faut connaître pour y accéder, mais une fois testé, vous y reviendrez. Le monde à table ce midi-là le prouve. En fait, Le Patio existe depuis 2009 dans la zone d'activités de Saint-Contest. Damien Debaudre a repris les rênes en 2011 avec le même concept. Son idée ? "Proposer une cuisine pas chère, rapide dans un lieu convivial." Défi réussi pour celui qui est passé par Londres, le Canada et Arromanches. La bonne humeur des serveurs est au rendez-vous dès que j'entre dans le restaurant. On nous installe sur une petite table parmi les 160 places disponibles.

Buffet d'entrées et de desserts

J'opte pour une formule plat du jour avec un dessert au buffet pour seulement 13,90 €. Je lis sur l'ardoise : tartiflette au reblochon, cuisse de lapin à la moutarde, faux-filet, fish&chips… "On propose huit plats maximum", précise le chef. Je me laisse tenter par un filet de lieu au beurre blanc, son riz et ses courgettes.

Filet de lieu avec son riz-courgettes.

Le tout accompagné d'un petit bout de pain pour la sauce, c'est parfait. J'ai l'impression d'être à la maison. C'est l'objectif pour le chef. "On veut faire plaisir au client et qu'il se sente à l'aise." Évidemment, j'ai gardé une place pour le dessert. Il y en aura même plusieurs grâce au buffet en libre accès. En réalité, il y a deux buffets : l'un pour les desserts et l'autre pour les entrées où se mélangent une vingtaine de salades froides. Côté desserts, vous trouverez forcément votre bonheur. De la mousse au chocolat au tiramisu en passant par les tartes aux fruits et les financiers, je n'arrive pas à me décider. Finalement, pour me donner bonne conscience, j'allie une cuillère de salade de fruits avec du riz au lait et un morceau de brownie. L'avantage, c'est que la prochaine fois, je goûterai les autres ! "On a une forte clientèle d'habitués. Certains viennent manger ici tous les jours, donc on doit varier." Le restaurant propose aussi une partie snack à l'entrée.

Pratique. 12 rue Alfred-Kastler à Caen, ouvert le midi du lundi au vendredi. Tél 02 31 93 36 65.