Évreux. Brosses à dents, rasoirs, poêles… Carrefour invite à recycler les produits du quotidien en échange de bons d'achat

Brosses à dents, tubes de dentifrice, rasoirs et lames, collants… Autant d'objets qui terminent leur cycle de vie dans la poubelle du non-recyclable. Mettre "le geste du tri au service du pouvoir d'achat", c'est l'ambition affichée par l'enseigne Carrefour, qui met en place, en collaboration avec la société TerraCycle, six kiosques de recyclage en France. En Normandie, l'unique kiosque se trouve à Évreux, sur le parking du Carrefour de Guichainville.

Des bons d'achat en échange de produits du quotidien

Le principe ? Déposer des produits habituellement non recyclés et obtenir en contrepartie un bon d'achat pouvant aller jusqu'à 15 euros. Six catégories d'articles sont recyclables au cours de cette opération : les poêles et casseroles, les objets endommagés, les collants, bas, mi-bas et socquettes en fibres synthétiques, les instruments d'écriture, les rasoirs et lames, les brosses à dents et les tubes de dentifrice.

Pour obtenir les bons d'achat, "il suffit simplement aux clients de se rendre sur la web application Recycle+Save en scannant le QR code du kiosque ou en cliquant sur ce lien et d'enregistrer les produits déposés dans la borne au moment de leur passage au kiosque de recyclage", détaille Carrefour dans un communiqué.

Ces bons seront uniquement utilisables dans les magasins Carrefour et sur les produits des marques partenaires, à savoir : Tefal, Bic, Hasbro, DIM et Philips. Mais toutes les marques d'objets sont acceptées au dépôt de recyclage. Attention cependant : "un minimum d'achat sera parfois nécessaire", indique BFMTV.