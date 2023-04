Alençon. Pour apprendre le français, des réfugiés créent une webradio

En raison de la situation sur place, ils ont fui leur pays : la Syrie, l'Afghanistan, la Somalie, et ils sont pour l'instant réfugiés en France, à Alençon.

Leur priorité absolue, c'est d'apprendre à parler français. Pour cela, ils participent à des cours, au sein de l'association Accueil et promotion des étrangers (APE). On n'y apprend pas avec des livres, mais plutôt par des jeux de rôle. Et pour se mettre encore davantage en situation, depuis quelques jours ils essaient de parler en français pour animer une webradio. Comme dans ce contexte ils voulaient voir une "vraie" radio, mardi 4 avril ils sont venus visiter l'agence Tendance Ouest d'Alençon, un brin impressionnés de se retrouver assis autour de la table des directs, devant les micros.

Muyassar Elvadi, 36 ans, a étudié les mathématiques en Syrie, il se verrait bien devenir journaliste. Mansoor Tarakhail, 27 ans, arrive d'Afghanistan, il voudrait devenir plombier, le français est pour lui encore difficile. Afghan lui aussi, Ibrahim Dalotzai n'avait pas d'école dans son pays d'origine, il voudrait devenir boulanger. Mustafa Alhalak, Syrien, était photographe, un métier qu'il souhaite poursuivre en France. Youssouf Abdulah Yamac, 26 ans, arrive de Somalie où il était étudiant en histoire.

En attendant, une heure chaque semaine, tous se retrouvent en direct sur Radio APE, leur webradio...