Rouen. Un homme exhibe ses parties intimes dans un bus, les policiers l'interpellent

La police est intervenue à Rouen mercredi 5 avril vers 16 h 10. Un homme âgé de 23 ans, sans domicile fixe, a exhibé son sexe au niveau dans un bus au niveau de l'arrêt Jean Lecanuet et a pris la fuite. Il a ensuite été retrouvé par un agent du Réseau astuce place du Général de Gaulle avant d'être interpellé par les forces de l'ordre.

Exhibition et insultes

Rue Jean Lecanuet, le chauffeur de bus qui a signalé l'attitude de l'homme exhibitionniste a indiqué aux forces de l'ordre que ce dernier l'a insulté et qu'il compte déposer plainte. "Un témoin confirme les faits", précise la police. Il a ensuite pris la fuite en empruntant un bus en direction de la place du Général de Gaulle au niveau de l'hôtel de ville. À son arrivée, un agent du Réseau astuce l'a vu vociférer et faire de grands gestes. Lors de son interpellation, il avait sur lui quelques grammes de cocaïne. Il a ensuite été placé en garde à vue pour outrage, exhibition sexuelle et refus de se soumettre à la vérification de son état alcoolique.