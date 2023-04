Commerce. Une nouvelle boulangerie Emma au Mesnil-Esnard

La boulangerie Emma a rejoint les Gourmets d'Italie et le pressing Aqualogia au 141 route de Paris au Mesnil-Esnard. "Tradition et fait maison sont les maîtres mots de la boulangerie et pâtisserie Emma, assure la gérante Faustine Lepicard. Tout est fait maison, la pâtisserie, le pain, le snacking. Emma mêle l'artisanat, le design, la gourmandise." Les best-sellers de la maison ? Les choux à la crème.

Boulangerie Emma, 141, route de Paris au Mesnil-Esnard. Ouverte tous les jours de 7h30 à 19h30. Tél : 02 32 87 36 98