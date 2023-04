Rouen. Un feu d'appartement en raison du dysfonctionnement d'une chaudière

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus pour un feu d'appartement, rue de l'Hôpital à Rouen, jeudi 6 avril vers 6 h 20.

L'occupant d'un logement, situé au troisième et dernière étage d'un immeuble, a senti une odeur de gaz et aperçu de la fumée se dégageant de sa chaudière individuelle. Il a prévenu les secours et est sorti de son appartement.

Les pompiers ont éteint le feu à l'aide d'une lance à incendie. Les dégâts semblent limités. L'occupant a pu regagner son logement après ventilation des locaux.