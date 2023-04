Près de Rouen. Deux corps retrouvés à Bois-Guillaume : l'autopsie semble confirmer la thèse de l'homicide suivi du suicide

Le parquet de Rouen dévoile, mercredi 5 avril 2023, le résultat de l'autopsie des deux corps retrouvés morts à la suite d'un incendie dans un appartement de Bois-Guillaume le samedi précédent. Les observations semblent confirmer l'hypothèse de l'homicide d'une femme de 47 ans par son concubin, qui se serait ensuite donné la mort. Mais le procureur de la République, Frédéric Teillet, n'exclut pas à ce stade l'hypothèse de l'intervention d'un tiers dans cette affaire.

L'autopsie du corps de la femme de 47 ans, la locataire de l'appartement, montre qu'elle est morte "d'une asphyxie par inhalation de sang, due à une importante plaie à la gorge notamment." Le parquet précise qu'elle présentait aussi des plaies au visage et des plaies de défense aux mains et aux bras qui viennent de l'usage d'une arme blanche. Les causes de son décès montrent aussi qu'elle était morte au moment où s'est déclenché le feu de l'appartement puisqu'aucune trace de cet incendie n'a été identifiée dans ses poumons.

L'homme décédé bien connu des services

Le second corps est celui de son compagnon, âgé de 36 ans. "Les légistes concluent au décès par asphyxie en lien avec l'inhalation de la fumée provoquée par l'incendie", précise le parquet. L'homme présentait aussi des plaies au niveau des paumes des mains, "également compatibles avec l'usage d'une arme blanche".

Cet homme a été le concubin de la locataire de l'appartement. Selon un témoin de l'entourage, ils avaient repris la vie commune plusieurs semaines avant les faits. Il était connu pour des troubles psychiatriques qui ont déjà justifié son hospitalisation sous contrainte. Il avait aussi déjà été condamné à quatre reprises entre 2013 et 2017 pour des faits des violences volontaires et devait être jugé par le tribunal correctionnel de Rouen le 28 août 2023 pour une plainte déposée pour violences conjugales par sa concubine aujourd'hui décédée.

À ce stade, l'enquête se poursuit même si l'hypothèse privilégiée reste celle "du meurtre de la locataire des lieux par son concubin, qui se serait ensuite donné la mort", précise le procureur. Le magistrat précise malgré tout que l'intervention d'un tiers "ne peut être exclue à ce stade".