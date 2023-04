Cabourg. Une résidence ravagée par les flammes durant la nuit, les secours toujours sur place

C'est vers 2 heures du matin qu'un feu s'est déclaré dans une résidence située allée de Terracina, à côté de l'hippodrome de Cabourg, mercredi 5 avril. Dix logements ont été impactés, et les flammes ont grandement ravagé cette résidence qui abritait 20 habitants. À 17 h 30, les sapeurs-pompiers du Calvados, intervenus en très grand nombre et avec d'importants moyens, étaient toujours sur les lieux de l'incendie. Le feu étant maintenant éteint, ils déblaient la zone et la surveillent.

Du côté des habitants, aucune victime n'est à déplorer. Ils ont tous pu quitter les lieux à temps, bien aidés par l'intervention de la police nationale. Quatre membres des forces de l'ordre ont été transportés au CHU de Caen, soit pour des intoxications liées aux fumées, ou bien pour de légères blessures.

Pour accueillir les sinistrés, la mairie de Cabourg a ouvert sa salle des fêtes. Les pompiers des centres de secours de Périers-en-Auge, Dozulé, Houlgate, Amfreville, Ouistreham, Touques et Ifs ont été mobilisés.