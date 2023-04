Cherbourg. Fête foraine de Pâques : quand peut-on profiter des manèges et des stands ? 

La fête foraine de Pâques à Cherbourg, l'une des plus grandes du département de la Manche, accueille les visiteurs depuis le samedi 25 mars : entre 60 et 70 manèges, attractions et autres stands forains sont installés sur la plage verte.

Un feu d'artifice en clôture

La grande roue est bien sûr présente. Parmi les nouveautés, le train fantôme zombie ou encore le "Sky fun 9dvr", une machine en réalité virtuelle qui opère des rotations. L'entrée dans la foire est gratuite, les attractions sont payantes et ont chacune leur tarification propre. Un feu d'artifice sera tiré dimanche 16 avril, à 22 h 15, à l'occasion de la clôture du carnaval qui commence le mercredi 12 avril.

Pratique. Fête foraine ouverte le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 21h à minuit (à partir de 14 h le lundi de Pâques 10 avril), le mercredi et le dimanche, de 14h à minuit, et le samedi de 14h à 1h du matin.