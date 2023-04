Touques. Trop de dégâts causés par des sangliers, 14 sont abattus

Les sangliers se reproduisent trop dans le Calvados, causant des dégâts, notamment à hauteur du marais de la Touques. Puisqu'ils deviennent trop nombreux, il faut contrôler leur population. La ligne de train Deauville-Lisieux est régulièrement impactée par des collisions et les prairies des haras à proximité sont dégradées.

Alors le préfet du Calvados, Philippe Court, a pris la décision d'organiser une battue dans le marais de la Touques mardi 4 avril en matinée. Elle a eu lieu "sous le pilotage de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et des lieutenants de louveterie du Calvados, en parfaite collaboration avec SNCF Réseau et le conseil départemental du Calvados", communique la préfecture du Calvados.

Ce sont en tout 45 chasseurs qui sont venus à la rencontre des porcins, aidés de 70 chiens. Résultat, 14 sangliers ont été prélevés, le tout en toute sécurité, puisque la circulation des trains a été interrompue pendant le temps de la chasse, ainsi que le trafic sur les routes voisines.