Mortagne-au-Perche. Ils organisent un marché du terroir, qui compte pour leur note du bac !

Les vacances scolaires de Pâques, c'est dans dix jours, mais auparavant l'agenda est bien chargé pour les élèves de Première TCVA de la MFR (maison familiale) de Mortagne-au-Perche.

TCVA, c'est la section "techniciens conseil en vente alimentaire" qui organise un marché du terroir jeudi 6 avril de 15 heures à 21 heures dans la cour de leur école, avec des producteurs de jus de pomme, cidre, fromages, chips du Perche, bières, savons… et même un tailleur de pierre.

Entre les invitations et contacts avec les producteurs, l'organisation sur place, la mise en place d'animations, d'une tombola, depuis septembre dernier, les élèves ont travaillé d'arrache-pied et espèrent accueillir de nombreux visiteurs. Et pour cause : la réussite de l'organisation de ce marché comptera pour 50 % de la note de leur bac l'an prochain !

Pratique. Marché du terroir jeudi 6 avril de 15 heures à 21 heures dans la cour de la MFR, avenue de la gare à Mortagne-au-Perche.