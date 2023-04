[Photos et vidéos] Carentan-les-Marais. Chez Aurys, le dernier fabricant de miroirs en France

C'est une entreprise qui se porte bien à Carentan-les-Marais. Aurys Industries fabrique des miroirs, et c'est la seule en France à le faire. Elle est aussi spécialisée dans les verres teintés ou sérigraphiés. L'entreprise se félicite d'une innovation courant mars : un "miroir incassable".

Aurys reçoit du verre et s'occupe ensuite de la transformation en miroir ou en plaque de verre teinté. Pour faire tourner la production, elle occupe deux usines à Carentan, et emploie 150 personnes. D'un point de vue économique, Aurys s'en sort bien, avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont la moitié est faite à l'étranger. Chaque année, plus de deux millions de mètres carrés de verre sont transformés.

La société appartient et est dirigée par Samir Bou Obeid. Avant 2021, elle faisait partie du groupe Saint Gobin. Depuis, elle a retrouvé son indépendance. Et être dans la Manche, c'est une force pour elle, si l'on en croit son dirigeant : "Le maillage au niveau du territoire est très important". Il poursuit : "Actuellement, on tisse ces liens avec nos experts-comptables, avec les avocats, nos fournisseurs…" Cette intégration locale à plusieurs avantages selon Samir Bou Obeid. "Ça nous rend beaucoup plus agile, par rapport au moment ou on appartenait à une multinationale. Maintenant, les prises de décision sont très rapides", assure-t-il. Par exemple, il a fallu moins d'un an pour déposer le brevet du miroir incassable.

Gérer les coûts de l'énergie

Aurys a besoin de fours dans son processus industriel, pour faire sécher le verre. Forcément, la hausse des coûts de l'énergie est une difficulté pour l'entreprise. Même en prenant en compte les aides de l'Etat, c'est un surcoût d'un million d'euros. Samir Bou Obeid a trouvé des solutions. "On va travailler le week-end, là ou l'énergie est la moins chère. On travaille aussi l'après-midi et la nuit. On a investi dans un nouveau four, qui baisse la consommation de 30 %", explique-t-il.