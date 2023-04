Chômage. La Manche, quatrième département le moins touché de France

C'est presque le podium pour le département de la Manche. Il est, avec 5,1 %, le quatrième département français avec le taux de chômage le plus faible pour le quatrième trimestre de 2022. La moyenne nationale est à 7 % et la normande à 6,7 %. Sur un an, le taux stagne dans la Manche, il n'augmente ni ne baisse.

Ailleurs en Normandie

Pour la région, c'est le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans. Il a baissé de 0,4 point en un an. Le Calvados a un taux de 6,3 %, en baisse de 0,3 point sur un an. L'Eure est à 6,8 % (-0,6 points), l'Orne à 6,5 % (-0,3 points). La Seine-Maritime a le taux le plus élevé, à 7,5 %, en baisse de 0,7 point.

Ces disparités départementales se retrouvent à un échelon plus local. Le chômage stagne à un niveau bas dans l'ouest de la région, comme à Saint-Lô, Avranches, Coutances ou Vire Normandie. Il baisse dans des zones fortement touchées par le chômage comme à Bernay ou Rouen. La baisse de ce taux la plus importante est pour Le Havre : -0,9 point sur un an.