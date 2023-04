Rouen. Before Job, quand les professionnels rencontrent les demandeurs d'emploi

L'événement Before Job s'est invité au So de Rouen lundi 3 avril, de 9 heures à 13 heures. L'objectif, promouvoir les métiers de l'hôtellerie-restauration auprès des personnes en recherche d'emploi. La Région Normandie s'est associée à plusieurs entités comme l'opérateur de compétences Akto et le Groupement d'établissement publics locaux d'enseignements (GRETA) de Rouen. "Il était tout à fait naturel que la Région finance avec des partenaires ce type d'événement pour permettre de recruter dans le cadre de l'Armada et avec l'hôtellerie qui se développe à Rouen", raconte Pascal Houbron, conseiller régional de Normandie.

Près de 150 postes à pourvoir dans le secteur dans l'agglomération

Pendant une matinée, les rencontres entre professionnels et demandeurs d'emploi se sont succédé. Hormis l'hôtellerie et la restauration, Before Job a aussi pour objectif de promouvoir la formation des métiers de discothèque ou de café comme celle du GRETA de Rouen ou de l'Institut des formations en alternance (IFA) Marcel-Sauvage situé à Mont-Saint-Aignan. Ce rendez-vous fait aussi écho aux futures échéances à venir sur le territoire normand comme l'Armada, le projet d'Ecoquartier Flaubert ou encore ouverture de l'Hyatt Palace, du Palais des consuls et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Au total, 150 postes sont à pourvoir dans ce secteur dans la métropole de Rouen.

Lundi 3 avril, Before Job a réuni 20 entreprises issues de l'agglomération rouennaise. Et le constat est clair, les métiers de l'hôtellerie-restauration peinent à recruter. "C'est un secteur en tension avec des préjugés, donc c'est notre responsabilité d'expliquer nos métiers et d'aller à la rencontre des candidats et des potentielles recrues, livre Clément Pruniaux, responsable ressources humaines à l'hôtel 5 étoiles de Bourgtheroulde, à Rouen. La saison estivale va vite arriver, on a aussi toute la préparation à l'Armada, donc on anticipe tous nos besoins en recrutement pour cette période-là."

"À la suite de la Covid, il y a eu beaucoup de départs"

"Dans l'entreprise, à la suite de la Covid, il y a eu beaucoup de départs, des personnes se sont réorientées et ont quitté ces métiers parce qu'ils sont difficiles, reconnaît Vanessa Gonçalves, assistante en ressources humaines chez Bonnaire traiteur. On n'arrive pas à recruter actuellement. On a d'importants besoins jusqu'à juillet notamment, avec les mariages." Célia Hamimed, elle, est chargée des ressources humaines au sein du groupe Silame, spécialisé dans l'événementiel. "Nous avons le So, le Moulin Rose et l'Estival. On a aussi du mal à recruter, donc c'est important de rencontrer les personnes intéressées et pourquoi pas les intégrer dans nos processus de recrutement."

Avec l'Armada prévue dès le 8 juin et l'été qui arrive, c'est le moment de postuler pour un CDD, un emploi saisonnier ou même pour un CDI.