Le Havre. Une parade sur 4 kilomètres pour le passage de la flamme olympique

Elle est un symbole de paix et d'amitié entre les peuples : à mesure que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 se rapprochent, on en sait un peu plus sur le parcours de la flamme olympique. Embrasée à Olympie, en Grèce, elle rejoindra la France par la mer, à bord du voilier Le Belem, en avril 2024. Débarquement à Marseille, puis passage par 700 communes avant d'arriver à Paris le 26 juillet 2024, pour le début des Jeux olympiques.

Le chaudron sur l'esplanade de la plage

La Seine-Maritime a d'ores et déjà officialisé le futur accueil de la flamme olympique, qui se déroulera sur 24 heures, probablement le vendredi 5 juillet 2024. Lundi 3 avril, c'est Le Havre qui a entériné, lundi 3 avril en conseil municipal, sa volonté de participer au parcours en tant que ville étape. Une "parade active" d'environ 4 kilomètres s'élancerait en fin d'après-midi, pour un passage devant des lieux emblématiques de la cité Océane : hôtel de ville, rue de Paris, Volcan, catène de conteneurs, église Saint-Joseph, avenue Foch, porte océane, et enfin la plage. C'est là, sur l'esplanade, que devrait avoir lieu l'allumage du chaudron. En parallèle, le public pourra profiter d'activités festives, culturelles et, bien entendu, sportives pour célébrer l'olympisme.

Mirville, Yvetot, Dieppe

Mais la flamme est aussi très attendue dans le pays de Caux, au château de Mirville, près de Bolbec, demeure d'enfance de Pierre de Coubertin, le père fondateur des JO. Le château avait déjà vu passer la flamme en 1991, avant les JO d'hiver d'Albertville. Yvetot se prépare aussi à participer à cet événement, indique Le Courrier Cauchois, tout comme, selon nos informations, la ville de Dieppe, qui pourrait également être ville étape.

Le parcours officiel sera dévoilé en juin prochain. Le recrutement des relayeurs de la flamme suivra.

La flamme olympique est aussi attendue dans l'Eure, le Calvados et la Manche, notamment au Mont Saint-Michel. Seul l'Orne n'a pas demandé son passage, en raison du coût de l'événement pour les départements : 180 000 euros.