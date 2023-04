Musique. Les Black Eyed Peas en version cartoon dans le clip de Bailar Contigo

Les Black Eyed Peas continuent sur leur lancée latino ! Après le carton de leur album Translation en 2020, avec notamment le duo Girl like me avec Shakira, les trois membres de Black Eyed Peas sont de retour avec Elevation. À l'intérieur, un titre enregistré avec Daddy Yankee et qui s'appelle Bailar Contigo.

Avec ce hit qui sample Scatman, le groupe a décidé de se montrer sous la forme de cartoons dans le clip. Leurs doubles animés s'affrontent dans une battle de danse !