Éducation. Conservatoire national des arts et métiers : une antenne va ouvrir à Cherbourg

Une première dans la Manche ! Le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Normandie, présent au Havre, à Caen ou encore à Elbeuf, va s'installer à la rentrée prochaine à Cherbourg. Ce grand centre de formation professionnelle placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur propose en France 785 formations dans de nombreux domaines, comme l'industrie, la logistique ou encore le commerce.

François Brière est le directeur régional du CNAM en Normandie :

François Brière Impossible de lire le son.

Trois formations possibles

La crise sanitaire a retardé la finalisation du projet d'implantation et la mise en œuvre des préconisations de l'étude, sans toutefois empêcher l'ouverture de deux formations en apprentissage et en partenariat avec le Groupe FIM à Cherbourg : les licences professionnelles "Gestion des organisations" dès septembre 2021 et générale "Métiers de la comptabilité et paie" depuis septembre 2022. À la rentrée prochaine, une licence professionnelle "Guide conférencier" sera lancée. L'objectif est de développer le nombre de formations à Cherbourg.

François Brière Impossible de lire le son.

Cherbourg, 4e pôle normand d'enseignement supérieur

Et pour David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, l'arrivée du CNAM de Normandie permettrait au Campus de Cherbourg de conforter sa quatrième place de pôle normand d'enseignement supérieur avec 3 000 étudiants derrière Rouen, Caen et Le Havre. "Avec le Plan Campus, nous prévoyons d'accueillir près de 3 000 étudiants d'ici 2027, ajoute-t-il. Cette dynamique s'illustre également avec des projets d'envergure, comme le Pôle d'Excellence Soudage Héfaïs qui ouvrira ses portes en 2024."