Près de Granville. 23 sapeurs-pompiers mobilisés pour un feu de garage

23 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour lutter contre un incendie dans le garage d'une maison de 110 mètres carrés à Yquelon, mardi 4 avril. Le feu commençait à toucher la toiture. Six véhicules se sont rendus sur place vers le milieu d'après-midi : deux engins pompes, une échelle aérienne, une ambulance, un véhicule infirmier et celui d'un officier de garde. Ils sont arrivés de trois centres de secours : Granville, Bréhal et Sartilly. Les secours ont fait une reconnaissance du sinistre et ont éteint le feu au moyen de deux lances.

Les habitants de la maison sont sortis avant l'arrivée des pompiers et ont été relogés après l'intervention.