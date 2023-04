Cherbourg. Une montre vendue aux enchères à 80 000 €

Cette montre a donc fait envoler les enchères ! Dimanche 2 avril, une montre de la célèbre marque Patek Philippe, fondée par Antoine Norbert de Patek en 1839, a été vendue aux enchères à 80 000 €. Son prix de départ était estimé entre 4 000 et 6 000 €.

Qui est l'acheteur ?

La nationalité de l'acheteur n'a pas été communiquée mais "la montre va partir en Asie", indique Maître Samuel Boscher, commissaire-priseur de Cherbourg. Antoine Norbert de Patek est aussi connu pour s'être associé en 1845 à Jean Adrien Philippe, d'origine normande, inventeur du remontoir en 1842.

La montre a été adjugée lors d'une vente consacrée le dimanche aux bijoux et objets d'art, à l'argenterie, ou encore au mobilier du 18e au 20e siècle. Lundi, le commissaire-priseur s'est penché sur des tableaux et des objets d'archéologie et d'extrême orient. Prochain rendez-vous avec Maître Boscher ? Samedi 15 avril, pour des objets et vêtements militaires. La vente n'aura pas lieu à Cherbourg mais à Saint-James. L'adresse exacte sera communiquée la veille.