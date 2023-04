Météo. Episode de gel en Normandie : quatre départements concernés

Ne pas se fier aux épisodes de douceur printanière. C'est le mot d'ordre à l'arrivée d'un épisode de gel, qui touchera fortement la partie Est du pays mais n'épargnera pas pour autant la Normandie.

Des températures négatives

Après la tempête Mathis vendredi 31 mars, les températures chuteront fortement en Seine-Maritime, dans le Calvados, l'Orne et l'Eure. Cette baisse est due à l'installation d'un flux de nord-est anticyclonique ces prochains jours, selon Météo France.

En Seine-Maritime, à Bolbec, Lillebonne, Aumale ou encore Terre-de-Caux, le mercure pourrait afficher -1°C aux aurores mercredi 5 avril.

Dans l'Eure, on protègera les cultures du côté du Neubourg, dont le thermomètre affichera -1°C le mercredi matin, tout comme à Conches-en-Ouche ou Saint-Pierre-de-Corneilles. A Bernay, Brionne et Thevray il fera jusqu'à -2°C le matin du mercredi 5 avril.

Des températures également négatives dans le Calvados, où le thermomètre affichera -1°C à Lisieux, Orbec et Sainte-Foy-de-Montgommery, et jusqu'à -2°C à Condé-sur-Noireau. Dans l'Orne, on recensera aussi -1°C à Argentan, Flers et Origny-le-Roux ou Sées et -2°C à Nogent-le-Rotrou.