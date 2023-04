Musique. Découvrez le nouveau clip d'Angèle "Le temps fera les choses"

Après ses tubes pop Bruxelles je t'aime ou Libre, Angèle a souhaité montrer une facette plus intime de son répertoire avec cette ballade intitulée Le temps fera les choses, extraite de la réédition de son album, comme nouveau single.

La chorégraphie est signée Mehdi Kerkouche (Christine and the Queens, Eurovision…) et retranscrit les sentiments qui traversent la chanson autour du temps qui passe et de la fragilité des liens qui nous unissent.

Le clip a déjà été visionné plus de 500 000 fois :

Angèle sera présente dans deux festivals normands cet été : à Rock in Évreux le 23 juin prochain et au Festival Beauregard le 6 juillet prochain.