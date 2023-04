Votre horoscope signe par signe du jeudi 6 avril

Bélier

Il vous faudra éviter que votre émotivité ne se transforme en tension nerveuse ou en stress.



Taureau

Vous avez envie de vous la couler douce...Ne rêvez pas, avec tout le travail qui vous attend, on ne risque pas de vous laisser buller !



Gémeaux

Il est possible que l'on pense à vous confier d'importantes responsabilités. Si vous vous sentez à la hauteur, c'est que vous l'êtes



Cancer

Toujours le bon mot pour réconforter les uns ou sermonner les autres, vous susciterez l'admiration de vos proches tant vous saurez régler efficacement de délicats problèmes familiaux.



Lion

Ménagez-vous ! Vous ne tenez aucun compte des messages que vous envoie votre corps depuis trop longtemps. Vous allez finir par le payer.



Vierge

N'écrasez pas les autres de votre supériorité même si tout vous réussit aujourd'hui.



Balance

Vous prenez un bain de tendresse ! L'harmonie régnera en famille et les enfants seront particulièrement sages.



Scorpion

Des décisions cruciales seront à l'ordre du jour, vous serez imperturbable. Vous savez ce que vous voulez et comment y parvenir.



Sagittaire

Votre résistance sera bonne, malgré un petit coup de fatigue en fin de journée. Il faut dire que vous ne vous ménagerez pas beaucoup.



Capricorne

Pensez à vérifier régulièrement la pression de vos pneus et l'état de vos essuie-glaces.



Verseau

Ne vous posez pas trop de questions sur vous-même. Ayez confiance en ce que vous faites. Vous n'aurez pas de temps à gaspiller en doutes



Poissons

Vous avez du mal à vous relaxer et c'est votre plus gros problème. Prenez donc le taureau par les cornes et trouver enfin le moyen de vous détendre qui vous convient.