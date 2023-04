Musique. Actualité chargée pour Lewis Capaldi 

Fin mars, les passagers d'un vol entre l'aéroport londonien d'Heathrow (Royaume-Uni) et Los Angeles (États-Unis) ont eu l'excellente surprise de rencontrer Lewis Capaldi. Le jeune chanteur a pu se mettre dans la peau d'un steward le temps d'un voyage. Il d'abord évoqué l'intention de chanter une chanson avant de distribuer des chips et boissons aux passagers, plus qu'étonnés de voir le chanteur écossais apparaître derrière le chariot de gourmandises. Après s'être excusé de réveiller ceux qui dormaient dans l'avion, Lewis Capaldi a dévoilé un morceau de son prochain album qui sortira le 19 mai. Il a ensuite conclu en disant : "Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ed Sheeran", clin d'œil à son collègue britannique avec qui on le confond souvent et qui a d'ailleurs écrit quelques paroles de Broken By Desire To Be Heavenly Sent, deuxième album du chanteur écossais.

Avant la sortie de ce nouvel album, ce mercredi 5 avril, sort le documentaire : Lewis Capaldi : How I'm Feeling Now, un documentaire intimiste qui retrace le parcours de Lewis Capaldi, un ado ambitieux qui a créé le buzz sur Internet et s'est hissé au rang de pop star avec une nomination aux Grammys.