Caen. "On est à la maison" : Mes souliers sont rouges de retour au Zénith

François Boros, dit Gullivan, est l'un des membres fondateurs du groupe normand Mes souliers sont rouges. Celui qui se trouve à droite de la photo s'est prêté au jeu des questions-réponses.

D'où vient ce nom Faut se mêler ?

C'est une chanson qu'on a écrite tous les cinq, pendant le confinement, à la centrifugeuse de Caen. En 30 ans, c'est la première fois que l'on écrivait ensemble. Ça dépeint ce qu'on vit dans la société. Par exemple, Maraicher mon ami dépeint le poids de l'industrie que subissent les artisans. Pour parler de notre société actuelle, on a fait appel à des autrices et des auteurs, comme Benoît Viquesnel, Florent Vintrignier et Marion Cousineau. On leur a imposé des thèmes comme la nature, l'écologie, le rapport homme-femme.

Une chanson vous a-t-elle marqué

plus que les autres ?

Garçon sur le bateau. C'est une chanson féministe qu'on a commandée à Marion Cousineau. Le titre vient d'une expression en anglais, man in the boat. C'est dansant, on fait danser les gens ensemble et c'est intergénérationnel. En concert, elle marche très bien. Musicalement, on va très loin. Quand on était confinés, on a travaillé comme jamais sur ce huitième album, dont cette musique. Il y a beaucoup de musiciens qui n'aiment pas forcément ce qu'on fait mais, là, qui saluent notre travail. On a déjà fait quelques concerts et les paroles font énormément réagir le public !

Qu'est-ce que ça vous évoque de jouer

à Caen ?

Ça nous évoque… qu'on est à la maison ! C'est la septième ou huitième fois que l'on fait le Zénith de Caen et on n'en fait pas d'autres. On fait ça pour les Normands et aussi un peu pour les autres. À chaque concert, on représente Caen et la Normandie. Parfois, quand on est à l'étranger, en Europe, en Amérique, en Australie, on dit au public de venir visiter la Normandie, on parle de chez nous, sans être chauvins bien sûr, mais on vient de là et on en est fier.

Pratique. Mes souliers sont rouges, vendredi 7 avril à 20 h 30 au Zénith de Caen. Tarif : de 22 à 24 €. Plus d'informations : zenith-caen.fr.