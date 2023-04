Seine-Maritime. Les cavalières Pénélope Leprévost et Céline Leroux s'associent à Saint James

Pénélope, c'est la marque de vêtements et d'équipement équestre créée par la célèbre cavalière originaire de Rouen Pénélope Leprévost et son amie d'enfance Céline Leroux, également cavalière. Les deux cofondatrices ont présenté, samedi 1er avril aux Franciscaines de Deauville, une collection capsule avec la marque normande de prêt-à-porter Saint James.

"Cette collaboration avec Saint James, c'est avant tout le fruit d'une rencontre"

La marque Pénélope a été créée en 2010 par les deux passionnées d'équitation. "On se connaît depuis qu'on est enfants. On a toujours œuvré ensemble à l'âge adulte et on a décidé de créer notre marque", explique Céline Leroux. Si elle porte le prénom de Pénélope Leprévost, c'est parce que la Rouennaise "est devenue une image équestre". En effet, la cavalière est championne olympique par équipes aux Jeux olympiques de Rio avec Kevin Staut, Philippe Rozier et Roger-Yves Bos. Aujourd'hui, l'entreprise souhaite toucher un autre public que celui lié au milieu équestre. "La naissance de cette collaboration avec Saint James, c'est avant tout le fruit d'une rencontre", indique Pénélope Leprévost. "L'une des filles du président de Saint James, Lou, est cavalière et admire Pénélope. Lors du concours Paris Eiffel de l'an passé, on s'est rencontrés, ajoute Céline. On a décidé d'associer nos marques Saint James et Pénélope pour une collection capsule." Ce nouveau projet allie donc l'univers marin et le secteur équestre avec, entre autres, des tapis de selle d'équitation et des chaussettes hautes.

Pour cette collection capsule, les gammes de prix sont identiques. "Cette collaboration est le fruit d'un processus d'un an. Nous avons travaillé avec la styliste de Saint James Virginie Mouchère pour se mettre d'accord sur des croquis avant de réaliser les prototypes", raconte Céline, designer chez Pénélope. Ce projet va dans la continuité de la marque. "Notre but, c'est aussi d'amener le style cavalier dans la vie de tous les jours. Il y a trois ans, nous avons créé des modèles de maroquinerie et, l'année suivante, c'était une collection de bijoux", indique Pénélope Leprévost.

De nombreux projets

Les deux amies ne comptent pas s'arrêter là car leur objectif, "c'est d'ouvrir notre premier concept store en Normandie l'année prochaine. Symboliquement, on aimerait que ce soit à Deauville", indique Pénélope. Pour l'instant, leurs produits ne sont disponibles que sur Internet ou chez des distributeurs. En plus de leur partenariat avec la marque normande, "notre premier parfum devrait aussi bientôt voir le jour".