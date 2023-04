Saint-Romain-de-Colbosc. Tuée dans la chute de son balcon : Thérèse, la vieille dame au grand cœur

Il y a un plein de photos d'elle, dont elles sont si fières. Christine, 62 ans, et Pascale, 51 ans, toutes deux filles de Thérèse Glinel, ne s'en lassent pas : pêle-mêle sous leurs yeux et les nôtres, Thérèse, leur maman, avec ses petits-enfants, toujours très entourée et toujours très souriante, et puis cette photo d'elle avec son mari, Joël, l'apprenti boucher qu'il était à l'époque du cliché. La photo au ton sépia les montre au pied d'une fontaine, lui regarde droit vers l'objectif, il est carré, robuste, bel homme, elle penche son doux visage, l'air un peu fragile.

Thérèse entourée de deux de ses petits enfants, Cédric et Lucas. - Philippe Bertin

Thérèse et son mari au début de leur vie de couple - Philippe Bertin

Les deux tourtereaux démarrent alors leur vie de couple, qui durera près d'un demi-siècle avant que le chef de famille, usé par la maladie, ne s'en aille beaucoup trop tôt. Il est décédé en 2011, à 73 ans. Thérèse l'accompagna jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, douze ans après sa mort, c'est elle qui est partie le rejoindre dans le petit cimetière de Saint-Romain-de-Colbosc. La vieille dame aurait fêté ses 82 ans en octobre. Elle l'avait dit à ses deux filles : quand ce sera le moment, c'est près de son mari qu'elle aimerait être, à côté de lui dans la mort comme elle l'a été dans sa vie qui fut, pour eux deux, si bien remplie. Quand on leur demande de nous dire qui était leur maman, la réponse fuse :"Généreuse, une femme de caractère, un vrai caractère de Scorpion, mais tellement aimante, une déferlante d'amour."

Gagnante d'un jeu à gratter

La vie de Thérèse Glinel s'est arrêtée brutalement, sous un joli ciel de printemps, mercredi 29 mars dernier. Thérèse était chez elle dans, son appartement du deuxième étage de la cité Saint-Romain. Sans qu'on sache ce qui a bien pu se passer, elle s'est trouvée sur son balcon qui soudain est tombé dans le vide. Thérèse s'est retrouvée écrasée sous le bloc de béton. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République.

La résidence de Thérèse. Son appartement dont les volets sont fermés se situait au deuxième étage. Les balcons des deux étages sont tombés. À droite, on distingue le même type de balcons dans les appartements voisins. - Philippe Bertin

C'est Philippe, l'un des deux gendres arrivé sur place peu de temps après, qui a découvert le corps de sa belle-mère. La mort de Thérèse survient à quelques jours de Pâques, son mari Joël, lui, décéda le jour de Noël. Leur vie à tous les deux, c'est une histoire d'amour et de beaucoup de labeur. Pour accompagner son mari dans son travail et ouvrir leur premier commerce en 1966, à Gainneville, Thérèse passa son CAP de bouchère. "À l'époque, ce n'était pas si courant." Leur boucherie de Gainneville était connue de tous, elle faisait aussi un peu épicerie. "En plein mai 68, elle passait les barrages pour faire ses livraisons, rendait service aux grévistes."

Après avoir tenu la boucherie, le couple s'installa à Saint-Romain pour exploiter un bar-tabac PMU puis un pressing. Ça lui porta chance : un jour, avec l'une de ses amies, elle gratta le dernier ticket d'un carnet de Tacotac resté dans un tiroir du bar-tabac. Bingo : Thérèse empocha 100 000 francs de l'époque !

"Quand les enfants la voyaient,

ils lui sautaient au cou"

À sa retraite et à la mort de Joël, Thérèse passa son temps à rendre service aux autres, à la fois dans sa commune dont elle fut conseillère municipale, et aussi à Saint-Vigor-d'Ymonville pour s'occuper de la bibliothèque de l'école primaire de son petit-fils Lucas. "Entre elle et lui, c'était l'amour fusionnel. J'ai eu du mal à lui annoncer que sa mamie n'était plus là. Tout est allé trop vite, trop brutalement", raconte Pascale, la maman de Lucas.

À la bibliothèque de l'école, les enfants avaient l'habitude de voir Thérèse qui gérait le dépôt de livres d'une "main de fer dans un gant de velours", se souvient Sandrine Lemoine, maire de la commune. "Je connais Thérèse depuis que je suis toute petite. Ici, on l'appelait toujours par son prénom, jamais Madame Glinel. Quand les enfants la voyaient, ils lui sautaient au cou. Elle était formidable." La commune a décidé que sa bibliothèque scolaire prendrait bientôt le nom de Thérèse, qui aimait tellement les livres.

Thérèse Glinel - Philippe Bertin

Dame au grand cœur : de sa vie, on pourrait faire un roman…