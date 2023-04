Formule 1. Ocon et Gasly se percutent et abandonnent dans un Grand prix d'Australie chaotique

Une course chaotique. Voitures de sécurité, drapeaux rouges en pagaille, sorties de pistes à ne plus pouvoir les compter et pas moins de quatre départs donnés, dimanche 2 avril, lors du Grand prix de Formule 1 d'Australie. Mais à la fin, c'est tout de même Max Verstappen sur Red Bull, partie en pole position, qui l'emporte. Le Néerlandais devance deux autres champions du monde, Lewis Hamilton sur Mercedes et Fernando Alonso, qui confirme les belles performances de l'Aston Martin cette saison. Son coéquipier Lance Stroll termine d'ailleurs au pied du podium.

Les deux Alpine dans le mur

Mais c'est la liste des abandons qui frappe sur cette course. Les deux pilotes Normands d'Alpine, Pierre Gasly de Bois-Guillaume et Esteban Ocon d'Évreux, tous les deux dans la zone des points, se sont percutés après le troisième départ, se retrouvant hors course. "On était dans une très bonne position, on avait une bonne vitesse, tout se passait bien. Je suis extrêmement déçu à l'heure actuelle", a réagi Pierre Gasly à chaud au micro de Canal+.

Mais les deux pilotes Alpine ne sont pas les seuls à avoir manqué leur rendez-vous à Melbourne. Seules 12 voitures ont terminé la course, avec à noter les abandons de Charles Leclerc (Ferrari) et George Russell (Mercedes). Ferrari qui ne marque aucun point sur ce Grand prix après une pénalité de 5 secondes infligées à Carlos Sainz pour une manœuvre litigieuse sur Fernando Alonso. Ferrari pourrait faire appel de cette décision.