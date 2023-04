Réforme des retraites. Le centre commercial Mondeville 2 va être bloqué

Ils n'attendent pas la journée de mobilisation du jeudi 6 avril. L'intersyndicale des transports routiers de Normandie prévoit déjà des actions pour le lundi 4 avril. Toujours en signe de protestation contre une réforme des retraites qu'ils ne veulent pas voir appliquer, ils prévoient de bloquer le centre commercial Mondeville 2.

Les manifestants se donnent rendez-vous dès 4 h 30 du matin au rond-point Décathlon pour dire "stop" et bloquer l'accès à la zone. "Une action forte ciblée contre l'économie et le capitalisme, en empêchant la livraison des stocks vers la zone commerciale de Mondeville 2 et Mondevillage", décrivent-ils dans un communiqué.