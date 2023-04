Rouen. Les dragons en finale de Ligue Magnus !

C'est en toute logique que les deux leaders de la saison régulière de Ligue Magnus se retrouvent en finale des playoffs ! Les dragons de Rouen feront face à Grenoble, leur rival de la saison 2022-2023 pour une série de matchs (au meilleur des 7) qui doit débuter mardi 4 avril en Isère. Les Rouennais sont parvenus à se qualifier pour cette dernière étape des playoffs au terme du match 6 de demi-finale, vendredi 31 mars, face à Angers grâce à un doublé de Dylan Yéo et un but de Florian Chakiachvili (0-3). Les dragons ont signé ainsi une série de 4 victoires contre deux défaites face aux Angevins et sont bien décidés à décrocher un nouveau titre de champion de France.

⌛️ 𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃



Les Dragons sont en finale ! Merci @DucsdAngers pour cette intense 1/2 finale 🤜🤛. Place à #labataillefinale contre l'ogre grenoblois (🎟️ match 3 et 4 sur l'île Lacroix : https://t.co/l6Adoi481b)



🏒 Yeo x 2

🏒 Chakiachvili



Angers 0️⃣-3️⃣ Rouen pic.twitter.com/CJp2O1h2XY — Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) March 31, 2023