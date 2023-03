Réforme des retraites. Des condamnations après la casse à Caen

Ils étaient 13, âgés de 14 à 25 ans, à avoir été interpellés par les forces de l'ordre mardi 28 mars à Caen. En marge de la manifestation contre la réforme des retraites, de violents affrontements ont éclaté, avec d'un côté jets de projectiles et dégradation du mobilier urbain, et de l'autre usage de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement.

"Au cours de leur déambulation sauvage, ces individus, aux visages dissimulés et habillés de noirs, dégradaient des agences bancaires, montaient des barricades, mettaient le feu à des containers poubelles…", précise la police nationale du Calvados sur son compte Facebook.

D'ailleurs, ils ont également publié les condamnations reçues par ces 13 jeunes. Six ont été condamnés à de la prison avec sursis, de six mois pour deux d'entre eux, et de trois mois pour quatre autres. Placement sous contrôle judiciaire pour deux interpellés, tandis que deux autres "ont fait l'objet d'une convocation devant le tribunal pour enfant en vue d'une audience de culpabilité". Le dernier de la liste a été remis à son éducateur, et fera plus tard l'objet d'une convocation.