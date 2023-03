[Photos] Manche. Le zoo de Champrepus ouvre en continu et prépare Pâques

À compter de ce samedi 1er avril, le zoo de Champrepus ouvre ses portes tous les jours en continu, de 10 h à 19 h, et ce, pour toute cette saison jusqu'au mercredi 30 août. En mars, la structure n'était ouverte que le samedi et le dimanche.

Pâque approche à grands pas

Une chasse à l'œuf d'or sera proposée du samedi 8 au lundi 10 avril. L'idée ? Trouver l'œuf d'autruche en or caché dans le parc et le prendre en photo. Grâce à cette preuve, les visiteurs seront récompensés en chocolats à l'accueil. Le lundi, il sera possible de se faire maquiller de 14h à 17h. Un don de 2 € sera reversé à l'association de conservation du zoo.

L'activité "Soigneur d'un jour" revient

Pendant les vacances de Pâques, du samedi 15 avril au dimanche 7 mai, c'est le retour des activités "Soigneur d'un jour", en version junior, à partir de 6 ans, ou en version adulte à partir de 12 ans sur réservation.

Différentes activités seront proposées.

Une nouvelle activité sur réservation sera également lancée : les anniversaires au zoo. Les enfants partent résoudre "le mystère des provisions perdues" dans le parc. Une fois le coffre retrouvé, un soigneur-animateur les aide dans la préparation et le nourrissage de Domi le lémurien, Bako le perroquet ou Nono le manchot.