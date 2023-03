Santé. Les urgences des hôpitaux du sud-Manche passent sous régulation du Samu

Les urgences des centres hospitaliers d'Avranches, Granville et Saint-Hilaire-du-Harcouët passent sous une régulation du Samu de la Manche. Concrètement, il faudra d'abord appeler le 15, qui donnera l'autorisation de se rendre sur place. Cela commence le lundi 3 avril et sera en place 24 heures/24 et 7 jours/7.

Le groupe hospitalier du Mont Saint-Michel explique que les effectifs de médecins seront, en avril, moins fournis que d'habitude, par manque de médecins remplaçants. Cette situation est liée à l'entrée en vigueur de la loi Rist. L'un des articles plafonne le montant de la garde de 24 heures à un certain montant. Il était de 1 170 € brut initialement, et a été relevé à 1 390 €. Les médecins remplaçants ne l'acceptent pas, et ne prennent donc pas les remplacements proposés. Le but de la loi est de mettre fin à certains excès qui ont pu être constatés et rétablir l'équilibre entre médecins salariés et remplaçants.