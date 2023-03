[Photos et vidéo]. Exercice de sécurité civile au Mont Saint-Michel : que s'est-il passé ?

L'alerte est donnée à 16 h 58 sur le Mont Saint-Michel. Quelque chose de grave vient de se passer ce jeudi 30 mars. Un échafaudage s'est effondré dans la Grande-Rue. Avec le bruit, semblable à une explosion, un mouvement de foule s'est créé. Il y a beaucoup de victimes.

Voici le scénario concocté par la préfecture de la Manche pour cet exercice de grande ampleur sur le Rocher. Le but était de vérifier la bonne connaissance des plans de sécurité de la part des commerçants, habitants, mais aussi de tester la coordination des services de secours.

• Lire aussi. Sécurité. Évacuation du Mont Saint-Michel, un exercice de grande ampleur

Un peu moins de 700 visiteurs étaient présent sur le Mont Saint-Michel, plusieurs commerces étaient fermés. Soixante élèves en bac pro des métiers de la sécurité de l'Institut Saint-Lô d'Agneaux et du lycée Jean-Mermoz de Vire sont arrivés en fin de journée pour jouer les plastrons, les fausses victimes.

Mise en place des élèves en bac Metiers de la Sécurité de l'Institut Saint-Lô et Jean Mermoz à Vire pic.twitter.com/veLpcxTh1O — Tendance Ouest 50 (@tendanceouest50) March 30, 2023

Le scénario choisi par la préfecture est une chute d'échafaudage qui crée un mouvement de foule et donc de nombreux blessés.

Dans les premières minutes après le premier appel aux secours, l'information circule chez les pompiers. Ceux présents en permanence sur le Mont sont les premiers à intervenir. Dans le même temps, la préfecture est alertée. Devant l'importance du nombre de victimes, la mise en place d'un plan "Orsec" est déclenchée. Cela va permettre de mobiliser de nombreux secours supplémentaires. Les gendarmes de la Manche, les pompiers du département et d'Ille-et-Vilaine, et les Samu des deux départements, sont mobilisés.

Les commerçants impliqués

Le maire du Mont-Saint-Michel est aussi mis au courant. Il est chargé d'activer la sirène. C'est le signal donné aux commerçants pour leur demander d'évacuer le Mont. "Je pense que c'est très bien, qu'il faudrait le faire plus souvent même. Même l'été ou en période scolaire, parce qu'il y a beaucoup de monde et l'été dernier notamment, je pense que c'était un peu dangereux", estime Nathalie Puy, assistante dans plusieurs magasins sur le Rocher pour la société Frammery. Elle doit vérifier qu'il n'y a plus personnes dans la ruelle des Cocus, juste à côté de sa boutique.

Autres primo intervenants : les commerçants. Sans les gendarmes, c'est à eux de commencer l'évacuation du Mont Saint-Michel.

Dans le déroulé de l'exercice, c'est ensuite le Samu qui est arrivé, celui de la Manche et celui d'Ille-et-Vilaine, département limitrophe. Ils ont prodigué des premiers soins, catégorisé les blessés des plus graves au plus légers et préparé l'évacuation vers le poste médical avancé, qui est à la Caserne, et pas sur le Mont.

Les Samu de la Manche et d'Ille-et-Vilaine peuvent intervenir sur le Mont, vu sa situation géographique. L'objectif est d'être le plus rapide pour s'occuper des victimes.

L'entrée du Mont est transformée en noria, pour envoyer les blessés vers la terre ferme, en commençant par les plus graves.

Dans le poste médical avancé, plusieurs actions sont menées de front. Il y a une partie soin, avec un coin de la salle de restaurant, qui accueille le poste, réservé aux blessés légers. Un autre est destiné aux blessés graves. La deuxième action consiste à identifier les victimes, pour connaître leur nom et prénom, bien noter leur blessure et enfin les envoyer vers les hôpitaux de la région. Dans la salle, un secrétariat d'accueil et un de sortie sont mis en place. Tous travaillent sur le même logiciel pour éviter les pertes d'informations.

Les blessés rentrent dans le poste médical avancé et sont aussi identifiés.

Une partie de la pièce est pour les blessés grave, l'autre pour les blessés légers.

Dernier lieu de l'exercice : le PC de crise. C'est ici que le sous-préfet d'Avranches dirige les opérations, fait le bilan des victimes et communique avec l'extérieur, comme les médias, pour tenir informé les habitants tout en laissant les secours travailler.

Au PC de crise, le sous-préfet coordonne l'action des secours, fait des points réguliers sur la situation des victimes.

• Lire aussi. Manche. Ces fois où le Mont Saint-Michel a dû être évacué

À l'issue de l'exercice, le préfet de la Manche Frédéric Perissat a jugé le test concluant, même si quelques ajustements sont à prévoir.